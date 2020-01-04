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Дальнее зарубежье 04.01.2020 19:40

Зариф провел телефонные переговоры с коллегами из России, Турции и Китая

Глава МИД Ирана Джавад Зариф провел в субботу серию переговоров по телефону: с коллегами из РФ, Турции, Таджикистана, Китая, а также - с главой правительства Афганистана Абдуллой Абдуллой, сообщает иранское агентство ИСНА.

Темой переговоров стала региональная и международная обстановка после гибели в Ираке в результате американского авиаудара командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

По сообщению агентства, собеседники Зарифа выразили соболезнования в связи со смертью Сулеймани.

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Тэги: ИРАН, МИНИСТР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]