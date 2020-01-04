Зариф провел телефонные переговоры с коллегами из России, Турции и Китая

Глава МИД Ирана Джавад Зариф провел в субботу серию переговоров по телефону: с коллегами из РФ, Турции, Таджикистана, Китая, а также - с главой правительства Афганистана Абдуллой Абдуллой, сообщает иранское агентство ИСНА.
Темой переговоров стала региональная и международная обстановка после гибели в Ираке в результате американского авиаудара командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.
По сообщению агентства, собеседники Зарифа выразили соболезнования в связи со смертью Сулеймани.
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