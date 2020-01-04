Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.01.2020 19:32

Заявку на поставку нефти из РФ на "Нафтан" оформили Русснефть и Нефтиса - источники

Заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ "Нафтан" оформили "Русснефть" и "Нефтиса" (входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

В "Русснефти" пока не смогли подтвердить эту информацию.

Ранее "Белнефтехим" сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на"Нафтан" и Мозырский НПЗ готовы начать две российские компании.

В "Транснефти" подтвердили, что монополия получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.

В Белоруссии компания Гуцериева "Славкалий" в настоящее время строит Нежинский ГОК, который станет вторым предприятием в стране по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Общая стоимость проекта превышает $2 млрд. Строительство началось в 2016 году, ГОК планировалось ввести в промышленную эксплуатацию в начале 2020 года, вывести на полную мощность - в 2021 году. Ранее президент страны Александр Лукашенко на очередной встрече с Гуцериевым заявил, что республика намерена стать мировым лидером в производстве калийных удобрений.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожаем сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть.

В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 января обсудил по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом актуальные вопросы сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия", - уточнили в пресс-службе белорусского правительства. Телефонный разговор прошел по инициативе белорусской стороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НАФТАН, РУССНЕФТЬ, ПОСТАВКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]