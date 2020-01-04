Заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ "Нафтан" оформили "Русснефть" и "Нефтиса" (входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
В "Русснефти" пока не смогли подтвердить эту информацию.
Ранее "Белнефтехим" сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на"Нафтан" и Мозырский НПЗ готовы начать две российские компании.
В "Транснефти" подтвердили, что монополия получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.
В Белоруссии компания Гуцериева "Славкалий" в настоящее время строит Нежинский ГОК, который станет вторым предприятием в стране по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Общая стоимость проекта превышает $2 млрд. Строительство началось в 2016 году, ГОК планировалось ввести в промышленную эксплуатацию в начале 2020 года, вывести на полную мощность - в 2021 году. Ранее президент страны Александр Лукашенко на очередной встрече с Гуцериевым заявил, что республика намерена стать мировым лидером в производстве калийных удобрений.
Как сообщалось, с 1 января 2020 года российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожаем сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть.
В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 января обсудил по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом актуальные вопросы сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия", - уточнили в пресс-службе белорусского правительства. Телефонный разговор прошел по инициативе белорусской стороны.
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