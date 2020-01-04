Баку призывает Вашингтон и Тегеран воздержаться от насилия - МИД Азербайджана

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Джавад Зариф в субботу провели телефонный разговор, обсудили последние события в регионе, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Согласно информации, министры обсудили последние события в регионе и обострение ситуации.
“Азербайджан призывает все вовлеченные стороны воздерживаться от насилия и быть приверженным к обязательствам по укреплению региональной безопасности”, - отмечено в сообщении.
Мамедъяров выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи со смертью генерала Касема Сулеймана.
Х.Насирзаде
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Гасанов проверил боеготовность подразделений ПВО –Минобороны
Российские НК готовы оперативно начать поставки нефти в Белоруссию на условиях 2019г - источник
Заявку на поставку нефти из РФ на "Нафтан" оформили Русснефть и Нефтиса - источники
Турецкая Tekfen будет строить для "Роснефти" и BP газопровод от Харампурского месторождения за 19,5 млрд руб.
Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде из-за недомогания одного из пассажиров
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г