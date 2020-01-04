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Регион 04.01.2020 19:59

Баку призывает Вашингтон и Тегеран воздержаться от насилия - МИД Азербайджана

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Джавад Зариф в субботу провели телефонный разговор, обсудили последние события в регионе, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно информации, министры обсудили последние события в регионе и обострение ситуации.

“Азербайджан призывает все вовлеченные стороны воздерживаться от насилия и быть приверженным к обязательствам по укреплению региональной безопасности”, - отмечено в сообщении.

Мамедъяров выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи со смертью генерала Касема Сулеймана.

Х.Насирзаде


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Тэги: ИРАН, МИД, ЗВОНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]