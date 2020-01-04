Концерн "Белнефтехим" рассчитывает на поставку из России в январе 650 тыс. тонн нефти, заявил в субботу заместитель председателя белорусского концерна Владимир Сизов.

"С одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность, что порядка 100-130 тыс. т нефти будет поставлено на первом этапе", - сказал Сизов, которого цитирует госагентство БелТА.

При этом зампред подчеркнул, что есть договоренность с российской стороной, что в целом в январе может быть прокачано 650 тыс. тонн.

"Для материализации договоренностей необходимо, чтобы нефтяные компании подтвердили, что могут передать этот ресурс для поставки на территорию Беларуси. Мы договорились, что такие технические возможности есть, сейчас идет работа по подтверждению, что этот объем будет выкуплен у нефтяных компаний для поставки именно в Беларусь", - добавил Сизов.

Как сообщалось, с 1 января российские нефтекомпании прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из РФ в Белоруссию составляет 83% от мировой цены на нефть.

В связи с отсутствием импорта нефти Белоруссия с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.

В субботу "Белнефтехим" сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По данным концерна, "объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года". Позднее концерн сообщил, что прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена.

По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ "Нафтан" и Мозырский НПЗ готовы начать две российские компании: "Русснефть" и "Нефтиса" (входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева). В "Транснефти" подтвердили, что монополия получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.