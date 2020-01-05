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Дальнее зарубежье 05.01.2020 10:35

Более 20 человек стали жертвами авиаудара по военному училищу в Триполи - ливийский Минздрав

В результате авиаудара по зданию военного училища в Триполи погибли не менее 23 человек, десятки получили ранения, сообщило министерство здравоохранения признанного ООН ливийского правительства национального согласия (ПНС).

Министерство предупреждает, что данные о жертвах носят предварительный характер. Телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на свои источники, сообщает о 28 погибших.

Большинство погибших и пострадавших - курсанты училища, отмечают СМИ в сообщениях.

Как сообщалось, Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара продолжает наступление на Триполи.

В связи с этим, 2 января парламент Турции, поддерживающий ПНС, одобрил законопроект, разрешающий по просьбе Триполи направить войска в Ливию, чтобы помочь противостоять силам Хафтара.

Депутаты парламента Ливии, действующего на востоке страны на территории, контролируемой армией Хафтара, единогласно высказались против соглашения о военном сотрудничества, заключенном между Триполи и Анкарой.

Кроме того, в ходе голосования депутаты выступили за то, чтобы прокуратура страны завела дела об измене родине в отношении подписавших соглашение с Турцией ливийцев, и высказались за прекращение связей с Турцией и закрытие посольств в двух странах.

Ливийская национальная армия готова отразить турецкое вторжение, ее военно-морские силы готовы взять под контроль береговую линию страны, заявил пресс-секретарь ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари во время пресс-конференции.

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Тэги: ЛИВИЯ, УЧИЛИЩЕ, АВИАУДАР, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]