Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.01.2020 11:31

Тело Сулеймани доставлено в Тегеран - СМИ

Тело погибшего в Ираке командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в воскресенье доставлено в Тегеран, сообщила государственная иранская телерадиокомпания IRIB.

Гроб с телом прибыл в город Ахваз на юго-западе Ирана. ИРИБ опубликовал видеозапись того, как гроб, завернутый в иранский флаг, выгружают из самолета под звуки военного оркестра.

Тысячи одетых в черное людей, скорбящих по Сулеймани, прошли по улицам города.

Ранее сообщалось, что похороны военачальника намечены на понедельник, 7 января.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при целенаправленном ракетном обстреле американскими ВВС международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция по его ликвидации в Ираке была подготовлена и проведена по указанию президента Дональда Трампа.

Убийство командира "Кудс" вызвало волну гнева и возмущения в Иране, Тегеран обещал дать решительный ответ на действия вашингтонской администрации.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами предупредил, что Тегеран в ответ на убийство командира "Кудс" предпримет меры стратегического характера, которые положат конец американскому присутствию в регионе.

"За убийство принявшего мученическую смерть генерала Кассема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец американскому присутствию в регионе", - пообещал он в интервью иранскому государственному телевидению.

Командующий ВМС КСИР адмирал Алиреза Тангсири также заявил о готовности находящимся под его командованием сил к нанесению ударов по американским целям.

"Военно-мирские силы КСИР готовы и с нетерпением ждут продолжения того дела, ради которого мученически погиб Касем (Сулеймани - ИФ), чтобы взять реванш у исполнителей, виновников и сторонников этого преступления, продемонстрировать революционный гнев исламского мира по отношению к сионистскому и американскому засилью", - говорится в распространенном заявлении военачальника, публикуемом агентством "Фарс".

По словам адмирала, "флот ждет приказа, чтобы начать исполнение указаний верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи - ИФ)".

Ранее Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ВОЕНАЧАЛЬНИК, ТЕЛО, ДОСТАВКА


Похожие новости


Аятолла Хаменеи назначил генерала Мусави главнокомандующим армией Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]