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Регион 05.01.2020 12:19

Трамп грозит Ирану новейшим оружием

Если Иран предпримет какие-либо действия, угрожающие США или их гражданам, Вашингтон без колебаний применит портив Тегерана новейшие виды оружия, которое обошлось ему в $2 трлн, заявил президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику. Мы самые большие и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любую другую американскую базу, мы отправим им часть этого совершенно нового прекрасного оборудования...и без колебаний!" - написал он в своем твиттере.

Несколько ранее он предупредил, что США готовы нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад", - написал Трамп твиттере.

По словам Трампа, "некоторые выбранные объекты - очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры".

"И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!", - добавил американский президент.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]