Джихадисты напали на военную базу США в Кении

Военная база США в Кении подверглась атаке со стороны милитаристов группировки "Аш-Шабаб", заявили кенийские военные власти.
Представитель армии Кении полковник Пол Нджугуна сообщил, что в 06: 30 утра воскресенья "была предпринята попытка нарушить безопасность на аэродроме Манда".
Он отметил, что "попытка прорыва была успешно отбита". На данный момент найдены тела четырех террористов. Взлетно-посадочная полоса не пострадала.
В результате неудачного прорыва произошло возгорание некоторых топливных баков, расположенных на взлетно-посадочной полосе.
Полковник сказал, что пожар был взят под контроль "и стандартные процедуры безопасности в настоящее время продолжаются".
"Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что она "успешно штурмовала сильно укрепленную военную базу и теперь взяла под эффективный контроль ее часть".
В распространенном группировкой заявлении говорится также, что имеются потери со стороны как кенийских, так и американских военнослужащих. Подтверждения этой информации пока не было.
ЦИК Азербайджана утвердил 394 кандидата на парламентские выборы
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Белоруссия рассчитывает на поставку из России в январе 650 тыс. т нефти - "Белнефтехим"
Стоимость нефти для Белоруссии из-за налогового маневра в РФ вырастет на $20 или 5% в 2020г - "Белнефтехим"
Транзит российской нефти идет в соответствии с международными обязательствами Белоруссии - "Белнефтехим"
Limp Bizkit в феврале выступит в четырех городах России с новым шоу
Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде из-за недомогания одного из пассажиров
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г