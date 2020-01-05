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Регион 05.01.2020 14:15

США не осмелятся выполнить угрозы Трампа, считает иранский военачальник

Главнокомандующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави считает, что Вашингтон не осмелится выполнить угрозу президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по 52 объектам Ирана.

"Я сомневаюсь, что у них хватит смелость осуществить это", - цитирует военачальника агентство IRNA.

Трамп предупредил в воскресенье, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад", - написал Трамп твиттере.

По его словам, "некоторые выбранные объекты - очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры".

"И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!", - добавил американский президент.

Он констатировал, что в Иране, не скрывая этого, обсуждают, как можно было бы атаковать американские объекты, чтобы отомстить за авиаудар США, в результате которого в Ираке погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. По словам Трампа, этот генерал несет ответственность за гибель многих людей, включая американцев.

"Он был в процессе организации атак на наше посольство (в Ираке - ИФ) и готовил еще атаки в других местах. Иран в течение многих лет был лишь источником проблем", - добавил президент США.

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Тэги: ИРАН, ВОЕНАЧАЛЬНИК, США, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]