Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.01.2020 15:03

Москва призывает участников СВПД проявлять сдержанность после убийства Сулеймани

Последние события на Ближнем Востоке не должны сказаться на Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, считают в Москве.

"Убийство генерала Сулеймани чревато весьма негативными последствиями для ситуации в регионе. Хотелось бы, чтобы это не затронуло #СВПД, который и так находится не в лучшем состоянии", - отмечает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Твиттере.

"Для этого и Ирану , и западноевропейским участникам сделки следует проявлять разумную сдержанность", - призывает российский дипломат.

СВПД был одной из основных тем, обсуждаемых в ходе пятничного телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Он (Макрон - ИФ) подчеркнул необходимость того, чтобы гаранты соглашения 2015 года (СВПД - ИФ) оставались в тесной координации с целью призвать Иран быстро вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств и воздерживаться от любой провокации", - говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном в Париже.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде командующего силами специального назначения иранского "Корпуса стражей Исламской революции" Касима Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, СУЛЕЙМАНИ, СВПД


Похожие новости


Лавров и Зариф обсудят СВПД и Сирию Россия осуждает теракт в Сомали, он направлен на дестабилизацию ситуации в стране - МИД РФ Совет Россия-НАТО не прошел испытание временем - Рябков Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуацию в ближневосточном регионе и двусторонние отношения В случае отказа США продавать F-35 Турции, она может обратиться к России - Чавушоглу Лавров в Вашингтоне будет принят Трампом - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]