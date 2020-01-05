Москва призывает участников СВПД проявлять сдержанность после убийства Сулеймани

Последние события на Ближнем Востоке не должны сказаться на Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, считают в Москве.
"Убийство генерала Сулеймани чревато весьма негативными последствиями для ситуации в регионе. Хотелось бы, чтобы это не затронуло #СВПД, который и так находится не в лучшем состоянии", - отмечает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Твиттере.
"Для этого и Ирану , и западноевропейским участникам сделки следует проявлять разумную сдержанность", - призывает российский дипломат.
СВПД был одной из основных тем, обсуждаемых в ходе пятничного телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Он (Макрон - ИФ) подчеркнул необходимость того, чтобы гаранты соглашения 2015 года (СВПД - ИФ) оставались в тесной координации с целью призвать Иран быстро вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств и воздерживаться от любой провокации", - говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном в Париже.
В пятницу стало известно о гибели в Багдаде командующего силами специального назначения иранского "Корпуса стражей Исламской революции" Касима Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.
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