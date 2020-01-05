В больницах остаются 30 пострадавших при крушении самолета Bek Air в Казахстане, в том числе семеро детей

В больницах Алматы, Нур-Султана и Алматинской области остаются 30 пострадавших при крушении самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, сообщил исполняющий обязанности руководителя управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.
"Состояние у всех стабильное (...) В реанимации 2 человека, 28 - в профильных отделениях", - сказал Абилдаев на брифинге в Алматы.
"Второй пилот в сознании, разговаривает, отвечает на вопросы адекватно. Состояние стабилизировалось. Переведен из реанимации в профильное отделение", добавил он.
По его информации, в центре детской неотложной помощи остаются 7 детей, состояние у всех стабильное.
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.
При крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.
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