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Регион 05.01.2020 16:39

Тегеран инициировал рассмотрение в СБ ООН вопроса об убийстве иранского военачальника

Иран уже выступил с инициативой о вынесении вопроса об убийстве Соединенными Штатами в Ираке командира иранского подразделения "Кудс" Касема Сулеймани на рассмотрение Совета безопасности ООН, заявил официальной представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"МИД Ирана уже инициировал политические, правовые и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета безопасности", - сказал Мусави на брифинге в воскресенье.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

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Тэги: ИРАН, ООН, СБ, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]