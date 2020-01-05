Тегеран инициировал рассмотрение в СБ ООН вопроса об убийстве иранского военачальника

Иран уже выступил с инициативой о вынесении вопроса об убийстве Соединенными Штатами в Ираке командира иранского подразделения "Кудс" Касема Сулеймани на рассмотрение Совета безопасности ООН, заявил официальной представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"МИД Ирана уже инициировал политические, правовые и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета безопасности", - сказал Мусави на брифинге в воскресенье.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.