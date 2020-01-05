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Внутренняя политика 05.01.2020 17:06

ЦИК Азербайджана утвердил 394 кандидата на парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила кандидатуры 394 человек для участия на внеочередных парламентских выборах 9 февраля, заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов

«На сегодня обращения для участия в выборах подали 2264 кандидата, из которых 462 человека выдвинуты со стороны 19 политических партий, 16 – инициативными группами, еще 1,786 тыс. человек являются самовыдвиженцами. На текущий момент осуществлена регистрация 2,216 тыс. кандидатов для участия в выборах, из которых 1,976 тыс. человек получили подписные листы. Утверждена кандидатура 394 человек», - сказал глава ЦИК на заседании в воскресенье.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.

Внеочередные парламентские выборы в истории Азербайджана пройдут впервые.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.

Согласно решению Центризбиркома Азербайджана, регистрация кандидатов началась 21 декабря и продлится до 10 января 2020 года. Агитация кандидатов начнется с 17 января и завершится 8 февраля следующего года.

А. Мамедов

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]