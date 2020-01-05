ЦИК Азербайджана утвердил 394 кандидата на парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила кандидатуры 394 человек для участия на внеочередных парламентских выборах 9 февраля, заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов
«На сегодня обращения для участия в выборах подали 2264 кандидата, из которых 462 человека выдвинуты со стороны 19 политических партий, 16 – инициативными группами, еще 1,786 тыс. человек являются самовыдвиженцами. На текущий момент осуществлена регистрация 2,216 тыс. кандидатов для участия в выборах, из которых 1,976 тыс. человек получили подписные листы. Утверждена кандидатура 394 человек», - сказал глава ЦИК на заседании в воскресенье.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.
Внеочередные парламентские выборы в истории Азербайджана пройдут впервые.
Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.
Согласно решению Центризбиркома Азербайджана, регистрация кандидатов началась 21 декабря и продлится до 10 января 2020 года. Агитация кандидатов начнется с 17 января и завершится 8 февраля следующего года.
А. Мамедов
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