ЦИК Азербайджана утвердил 394 кандидата на парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила кандидатуры 394 человек для участия на внеочередных парламентских выборах 9 февраля, заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов

«На сегодня обращения для участия в выборах подали 2264 кандидата, из которых 462 человека выдвинуты со стороны 19 политических партий, 16 – инициативными группами, еще 1,786 тыс. человек являются самовыдвиженцами. На текущий момент осуществлена регистрация 2,216 тыс. кандидатов для участия в выборах, из которых 1,976 тыс. человек получили подписные листы. Утверждена кандидатура 394 человек», - сказал глава ЦИК на заседании в воскресенье.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.

Внеочередные парламентские выборы в истории Азербайджана пройдут впервые.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.

Согласно решению Центризбиркома Азербайджана, регистрация кандидатов началась 21 декабря и продлится до 10 января 2020 года. Агитация кандидатов начнется с 17 января и завершится 8 февраля следующего года.

А. Мамедов