Меры Ирана в ответ на убийство Сулеймани не приведут к войне - МИД ИРИ

Меры, которые примет Иран в качестве ответа на убийство командира подразделения "Кудс" Касема Сулеймани, заставят Вашингтон пожалеть о содеянном, но не приведут к войне, заявил представитель МИД ИРИ Аббас Мусави на брифинге в воскресенье.
Он отметил, что Тегеран "не стремится к развязыванию войны с Соединенными Штатами", однако готов отреагировать на любую обстановку.
В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.
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