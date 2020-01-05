Парламент Ирака готовится рассмотреть вопрос о выводе американских войск из страны - СМИ

Парламент Ирака, как ожидается, может в воскресенье рассмотреть вопрос о выводе из страны американского воинского контингента, сообщают СМИ со ссылками на источники из числа законодателей.
Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
Представитель военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла", - части СНМ - обратился к иракским военным с требованием отойти от американских военных баз на расстояние не менее 1 км до 17:00 по местному времени.
Этот срок соответствует планировавшемуся завершению воскресной парламентской сессии, на которой должно было состояться голосование по вопросу о выдворении американских войск.
Парламент из 329 членов должен был собраться в 13:00, но по состоянию на 15:00 кворум не был собран, и заседание не началось.
В субботу ракетному обстрелу подверглись район в Багдаде, где расположено посольство США, а также авиабаза к северу от столицы, где размещены американские войска. Это побудило президента США Дональда Трампа пригрозить ударами по 52 объектам в Иране.
Около 5200 американских солдат размещены на иракских базах для поддержки местных войск, чтобы не допустить возрождения ИГИЛ.
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