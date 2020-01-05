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Дальнее зарубежье 05.01.2020 19:30

Парламент Ирака готовится рассмотреть вопрос о выводе американских войск из страны - СМИ

Парламент Ирака, как ожидается, может в воскресенье рассмотреть вопрос о выводе из страны американского воинского контингента, сообщают СМИ со ссылками на источники из числа законодателей.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Представитель военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла", - части СНМ - обратился к иракским военным с требованием отойти от американских военных баз на расстояние не менее 1 км до 17:00 по местному времени.

Этот срок соответствует планировавшемуся завершению воскресной парламентской сессии, на которой должно было состояться голосование по вопросу о выдворении американских войск.

Парламент из 329 членов должен был собраться в 13:00, но по состоянию на 15:00 кворум не был собран, и заседание не началось.

В субботу ракетному обстрелу подверглись район в Багдаде, где расположено посольство США, а также авиабаза к северу от столицы, где размещены американские войска. Это побудило президента США Дональда Трампа пригрозить ударами по 52 объектам в Иране.

Около 5200 американских солдат размещены на иракских базах для поддержки местных войск, чтобы не допустить возрождения ИГИЛ.

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Тэги: ИРАК, ПАРЛАМЕНТ, США, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]