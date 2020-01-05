Лидер движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что убийство Соединенными Штатами командира иранского подразделения "Кудс" Касема Сулеймани означает начало новой эпохи в истории Ближнего Востока.
Коснувшись 3 января - дня убийства Сулеймани - политик сказал, что это - "дата, разделяющая две эпохи в регионе". "Это начало нового этапа и новой истории не только для Ирана или Ирака, но и для всего региона", - подчеркнул Насралла.
Он выступил с этим заявлением в начале траурных мероприятий в Бейруте в память о Сулеймани.
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