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Регион 05.01.2020 20:19

Убийство иранского генерала стало началом новой эпохи в истории Ближнего Востока - лидер "Хезболлы"

Лидер движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что убийство Соединенными Штатами командира иранского подразделения "Кудс" Касема Сулеймани означает начало новой эпохи в истории Ближнего Востока.

Коснувшись 3 января - дня убийства Сулеймани - политик сказал, что это - "дата, разделяющая две эпохи в регионе". "Это начало нового этапа и новой истории не только для Ирана или Ирака, но и для всего региона", - подчеркнул Насралла.

Он выступил с этим заявлением в начале траурных мероприятий в Бейруте в память о Сулеймани.

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Тэги: ЛИВАН, ХЕЗБОЛЛА, ИРАН, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]