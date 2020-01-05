После решения иракского парламента о выводе американских войск должна быть принята резолюция СБ ООН - Слуцкий

За решением парламента Ирана о выводе иностранных военных с территории страны должно последовать заседание Совета безопасности ООН, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Парламент Ирака проголосовал за вывод войск коалиции во главе с США. Закономерная реакция на варварское нарушение Вашингтоном суверенитета страны и убийство на ее территории оф.лица Ирана - генерала Сулеймани", - написал Слуцкий в воскресенье в твиттере.
Он также считает, что "следующий шаг должен быть за СБ ООН".
В воскресенье парламент Ирака принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с иракской территории.
В настоящее время в Ираке размещено 5,2 тыс. американских военнослужащих.
С призывом к такому решению выступил на заседании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди. Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением" проблемы.
Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
МИД Ирака заявил протест США в связи с убийством Сулеймани и аль-Мухандиса.
Посол США в Багдаде в воскресенье был вызван в иракский МИД, где ему было заявлено, что убийства в результате проведенной американскими военными по приказу президента Дональда Трампа акции являются "вопиющим нарушением суверенитета Ирака и всех международных законов и норм, регулирующих отношения между странами, и запрещающих использование их земель для совершения нападений на соседние страны".
Тем временем Иран уже выступил с инициативой о вынесении вопроса об убийстве Соединенными Штатами в Ираке командира иранского подразделения "Кудс" Касема Сулеймани на рассмотрение Совета безопасности ООН, заявил официальной представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
О гибели в Багдаде Сулеймани и аль-Мухандиса стало известно в минувшую пятницу. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.
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