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Дальнее зарубежье 05.01.2020 23:31

Находящийся в Омане Зеленский проводит встречи с официальными лицами Султаната

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана, сообщил в воскресенье Офис украинского президента.

"Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм", - сказано в сообщении.

"Также отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 млн, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов, учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана", - отмечается в сообщении.

Кроме того стороны обсудили укрепление отношений двух стран, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

По информации издания "Страна.ua", глава государства 2 января после новогоднего отдыха в президентской резиденции "Синегора" в Карпатах вернулся в Киев, после чего без огласки отправился с семьей в Оман. Там он поселился в пятизвездочной гостинице на берегу Оманского залива недалеко от столицы страны Маската.

Издание также опубликовало фотографии Зеленского на отдыхе и сообщило, что глава охраны президента Максим Донец отправился в Оман заранее, чтоб подготовить поездку.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ОМАН, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]