Трамп обсудил с Джонсоном ситуацию в Ираке и Иране

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию в Ираке и Иране, сообщает Белый дом.
"Два лидера обсудили текущую ситуацию в Ираке и Иране и подтвердили тесный союз между двумя странами", - говорится в сообщении администрации президента.
Иран объявил в воскресенье вечером о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.
"Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы", - говорится в распространенном заявлении правительства страны.
Отмечается, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантировано.
Ранее сообщалось, что МИД Ирана в воскресенье вечером определится с пятым шагом отступления от обязательств по СВПД. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не отказывается от продолжения переговоров с "пятеркой" подписантов СВПД, однако предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
СВПД был подписан ИРИ и "шестеркой" в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана. В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД.
В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Меры Ирана в ответ на убийство Сулеймани не приведут к войне - МИД ИРИ
ЦИК Азербайджана утвердил 394 кандидата на парламентские выборы
Азиатские рынки акций падают на фоне снижения интереса к рискованным активам
Белоруссия рассчитывает на поставку из России в январе 650 тыс. т нефти - "Белнефтехим"
Стоимость нефти для Белоруссии из-за налогового маневра в РФ вырастет на $20 или 5% в 2020г - "Белнефтехим"
Limp Bizkit в феврале выступит в четырех городах России с новым шоу
Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде из-за недомогания одного из пассажиров
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г