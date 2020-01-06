Трамп: США не выведут войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную американскую военную базу

Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил президент США Дональд Трамп.
"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.
При этом он отметил, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.
Он также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.
Как сообщалось, накануне парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией против ИГ (запрещенная в России террористическая структура).
Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
Трамп в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.
"Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это не сработает", - сказал он на борту самолета.
Ранее в воскресенье президент предупредил, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.
Коснувшись объектов культурного наследия Ирана, он сказал, что "некоторые выбранные объекты - очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры".
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в связи с этим, что "нападение на культурные объекты - это военное преступление", - написал Зариф в своем твиттере.
По его словам, "конец зловещего присутствия США в Западной Азии уже начался".
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