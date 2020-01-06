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Дальнее зарубежье 06.01.2020 10:10

Пентагон отрицает, что решение Трампа о ликвидации Сулеймани было неожиданным

Министерство обороны США отрицает достоверность статьи New York Times, в которой сообщалось, что Пентагон был шокирован решением президента США Дональда Трампа о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

"Детали и обсуждения, изложенные в статье New York Times, являются неточными и неполными. Эти "источники" явно не были частью каких-либо из описанных совещаний, и поэтому их цитирование полностью вводит в заблуждение", - написала пресс-секретарь военного ведомства Алисса Фара в своем твиттере.

Ранее New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что руководство Пентагона "было шокировано" тем, что президент Дональд Трамп выбрал самую радикальную из предложенных ему ряда мер - ликвидацию Касема Сулеймани - в качестве способов воздействия на политику Тегерана в Ираке.

Хотя 28 декабря Трамп первоначально отверг вариант убийства Сулеймани, "он пришел в ярость, когда поддерживаемые Ираном боевики напали на посольство США в Ираке", сообщило издание со ссылкой на представителей Пентагона и администрации Трампа.

Решение о ликвидации иранского военачальника президент принял 2 января, чем "шокировал чиновников Пентагона", пишет газета.

Позднее администрация Трампа будет отстаивать совершенную акцию под предлогом того, что Сулеймани планировал ряд атак на американских военных и дипломатов. Вместе с тем, газета отмечает, что в администрации возникли разногласия по поводу того, действительно ли существовали такие планы.

Один из чиновников сказал изданию, что администрация не располагала подтвержденной информацией о планах атак, которые якобы вынашивал Иран.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, СУЛЕЙМАНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]