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Дальнее зарубежье 06.01.2020 10:45

Макрон, Меркель и Джонсон призывают избегать нагнетания напряженности в Ираке

Лидеры Франции, Великобритании и ФРГ в совместном заявлении призывают все стороны избегать конфликта в Ираке, сообщили в кабмине ФРГ.

"Мы осуждаем недавние нападения на коалиционные войска в Ираке и сильно обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности, с помощью корпуса Стражей Исламской революции и отряда "Аль-Кудс" под командованием генерала Сулеймани", - говорится в заявлении Эмманюэля Макрона, Бориса Джонсона и Ангелы Меркель.

"Теперь решающее значение имеет прекращение (эскалации напряженности- ИФ). Мы призываем стороны проявить максимальную сдержанность и чувство ответственности. Вспышка насилия в Ираке должна быть остановлена", - считают они.

"В частности, мы призываем Иран воздержаться от дальнейшего проявления насилия и поддержки действий подобного характера. Мы призываем Иран прекратить все меры, которые идут вразрез с соглашением по атому (СВПД - ИФ)", - подчеркивается в заявлении.

Лидеры трех европейских стран выразили обеспокоенность тем, что нынешний кризис в Ираке способен "поставить под угрозу многолетние усилия по стабилизации ситуации".

"Мы также выражаем нашу приверженность продолжению борьбы с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ). Этому тоже отдаётся приоритет. Сохранение коалиции против ИГ в этом контексте имеет важное значение. Поэтому мы призываем органы государственной власти Ирака продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции" - отмечается в документе.

"Мы продолжим диалог со всеми сторонами конфликта, чтобы ослабить напряженность в регионе и гарантировать его стабильность", - подытожили лидеры ФРГ, Франции и Великобритании.

В Ираке сложилась напряженная ситуация после того как ранее в январе США в результате авиаудара убили командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани. В Тегеране пообещали, что не оставят это без ответа, а также - объявили, что теперь не намерены соблюдать какие бы то ни было свои обязательства в рамках СВПД.

Иракский парламент, со своей стороны, потребовал от правительства обеспечить вывод из страны иностранных сил из возглавляемой США коалиции по борьбе против ИГ.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что готов к ответным ударам, если Иран нападет на американских граждан или на американские объекты.

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Тэги: ЕВРОПА, ЛИДЕРЫ, ИРАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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