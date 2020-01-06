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Дальнее зарубежье 06.01.2020 09:15

Экс-премьер Хорватии Миланович победил на президентских выборах

Бывший премьер Хорватии Зоран Миланович одержал победу на прошедших в воскресенье президентских выборах, сообщили в избиркоме страны.

Согласно окончательным результатам, представляющий оппозиционных социал-демократов Миланович набрал 52,7% голосов, а действующий президент - Колинда Грабар-Китарович (правоцентристская партия Хорватское демократическое содружество) получила 47,3%.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ХОРВАТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]