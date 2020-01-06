Экс-премьер Хорватии Миланович победил на президентских выборах

Бывший премьер Хорватии Зоран Миланович одержал победу на прошедших в воскресенье президентских выборах, сообщили в избиркоме страны.
Согласно окончательным результатам, представляющий оппозиционных социал-демократов Миланович набрал 52,7% голосов, а действующий президент - Колинда Грабар-Китарович (правоцентристская партия Хорватское демократическое содружество) получила 47,3%.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Меры Ирана в ответ на убийство Сулеймани не приведут к войне - МИД ИРИ
ЦИК Азербайджана утвердил 394 кандидата на парламентские выборы
Азиатские рынки акций падают на фоне снижения интереса к рискованным активам
Белоруссия рассчитывает на поставку из России в январе 650 тыс. т нефти - "Белнефтехим"
Стоимость нефти для Белоруссии из-за налогового маневра в РФ вырастет на $20 или 5% в 2020г - "Белнефтехим"
Limp Bizkit в феврале выступит в четырех городах России с новым шоу
Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде из-за недомогания одного из пассажиров
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г