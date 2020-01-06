В госдепе советуют Багдаду подумать о важности присутствия войск коалиции на иракской территории

В госдепе США ждут пояснений по поводу решения парламента Ирака потребовать вывода из страны сил возглавляемой США коалиции по борьбе против ИГ , заявила представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
"В то время, как мы ждем дополнительных пояснений юридического характера по поводу последствий принятия этой резолюции, мы настоятельно призываем иракских руководителей задуматься о важности сотрудничества в экономике и в сфере безопасности между нашими странами. А также - о важности присутствия международной коалиции для победы над ИГ", - отметила она.
В воскресенье парламент Ирака принял резолюцию, призывающую правительство добиваться вывода из страны сил коалиции.
Кризис в отношениях между Багдадом и Вашингтоном возник после того, как ранее в январе в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада погиб командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.
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