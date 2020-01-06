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Дальнее зарубежье 06.01.2020 11:20

В госдепе советуют Багдаду подумать о важности присутствия войск коалиции на иракской территории

В госдепе США ждут пояснений по поводу решения парламента Ирака потребовать вывода из страны сил возглавляемой США коалиции по борьбе против ИГ , заявила представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

"В то время, как мы ждем дополнительных пояснений юридического характера по поводу последствий принятия этой резолюции, мы настоятельно призываем иракских руководителей задуматься о важности сотрудничества в экономике и в сфере безопасности между нашими странами. А также - о важности присутствия международной коалиции для победы над ИГ", - отметила она.

В воскресенье парламент Ирака принял резолюцию, призывающую правительство добиваться вывода из страны сил коалиции.

Кризис в отношениях между Багдадом и Вашингтоном возник после того, как ранее в январе в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада погиб командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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Тэги: США, ИРАК, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]