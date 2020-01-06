Макрон в разговоре с Трампом выразил солидарность с союзниками по международной коалиции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом отметил решимость французской стороны работать совместно с региональными и международными партнерами над снижением напряженности в ближневосточном регионе, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

"Ввиду недавнего роста напряженности в Ираке и в регионе, президент республики подчеркнул свою полную солидарность с нашими союзниками перед лицом атак, совершенных в последние недели против расположений коалиции в Ираке", - отмечается в документе.

В сообщении также говорится, что Макрон "выразил свою обеспокоенность относительно дестабилизирующей деятельности сил "Кудс", подчинявшихся генералу Касему Сулеймани, напомнил о необходимости того, чтобы Иран положил этому конец и воздерживался от любых мер военной эскалации, способных еще больше усугубить региональную нестабильность".

Президент Франции указал на то, что приоритетом должно стать "продолжение действий международной коалиции против "Исламского государства" при полном уважении суверенитета Ирака ради его безопасности и региональной стабильности".