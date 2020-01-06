Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.01.2020 09:45

Макрон в разговоре с Трампом выразил солидарность с союзниками по международной коалиции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом отметил решимость французской стороны работать совместно с региональными и международными партнерами над снижением напряженности в ближневосточном регионе, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

"Ввиду недавнего роста напряженности в Ираке и в регионе, президент республики подчеркнул свою полную солидарность с нашими союзниками перед лицом атак, совершенных в последние недели против расположений коалиции в Ираке", - отмечается в документе.

В сообщении также говорится, что Макрон "выразил свою обеспокоенность относительно дестабилизирующей деятельности сил "Кудс", подчинявшихся генералу Касему Сулеймани, напомнил о необходимости того, чтобы Иран положил этому конец и воздерживался от любых мер военной эскалации, способных еще больше усугубить региональную нестабильность".

Президент Франции указал на то, что приоритетом должно стать "продолжение действий международной коалиции против "Исламского государства" при полном уважении суверенитета Ирака ради его безопасности и региональной стабильности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, США, МАКРОН, ТРАМП


Похожие новости


США обсуждают с Францией вопрос о пошлинах - Трамп Макрон считает необходимой встречу президентов Ирана и США на полях ООН Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино Трамп пообещал Франции "ответные меры" в связи с решением о введении налога для IT-гигантов Глава МИД Франции предлагает США предпринять шаги для начала диалога с Ираном Трамп и Макрон обсудили ситуацию с Ираном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]