Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил провести на следующей неделе встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.
"В свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном, Европа пока играет важную роль. Мы располагаем опробованными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны в полном объеме использовать в этой ситуации. В связи с этим я предложил (верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Хосепу Боррелю перенести встречу глав МИД стран ЕС на эту неделю, чтобы быстро согласовать совместные действия", - заявил немецкий министр.
Также в заявлении сообщается, что страны, входящие в международную антитеррористическую коалицию, которую возглавляет США, должны как можно скорее провести встречу для согласования дальнейших шагов в свете решения депутатов парламента Ирака положить конец военному присутствию иностранных сил в стране.
"После принятия резолюции иракского парламента мы немедленно вступим в диалог с правительством Ирака, чтобы прояснить вопрос, как они намерены развивать будущие отношения. Мы с уважением отнесемся к любому решению. Мы готовы продолжать нашу поддержку, если ее пожелают и если это позволит ситуация. Чтобы обсудить это с нашими международными партнерами, необходимо как можно быстрее провести встречу коалиции", - подчеркивается в заявлении.
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