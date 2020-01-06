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Дальнее зарубежье 06.01.2020 11:46

Совет безопасности ООН в понедельник обсудит ситуацию в Ливии - СМИ

В понедельник, как ожидается, Совет безопасности ООН за закрытыми дверями обсудит ситуацию в Ливии, сообщают СМИ со ссылками на дипломатов всемирной организации.

Вопрос будет обсуждаться по инициативе российской стороны в условиях, когда поддерживающая парламент, базирующийся на востоке страны, армия Халифы Хафтара осадила пригород Триполи, где заседает правительство национального согласия (ПНС), признанное ООН, а Турция в соответствии с решением своего парламента начла отправку военных в поддержку ПНС.

В пятницу минувшей недели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз призвал к немедленному прекращению огня в Ливии.

"Любая внешняя поддержка воюющих сторон лишь углубит продолжающийся конфликт и еще больше осложнит усилия по достижению мирного и всеобъемлющего политического решения", - говорилось в распространенном заявлении генсека.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, ЛИВИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]