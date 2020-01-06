Трамп считает, что лидер КНДР не откажется от обязательств по денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп заявил, что он верит в то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выполнит обязательства по денуклеаризации КНДР, однако сомнения в этом, все же, сохраняются.
"Я не думаю, что он нарушит свое слово, но, возможно, что все же он это сделает", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон после двухнедельного пребывания во Флориде.
На минувшей неделе Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна больше нет оснований связывать себя самопровозглашенным мораторием на испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия, и что в ближайшее время в Северной Корее будет введено в строй "новое стратегическое оружие".
Трамп, комментируя это заявление, сказал, что, США и Северная Корея достигли соглашения по денуклеаризации, и он считает лидера КНДР "человеком слова".
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