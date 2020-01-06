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06.01.2020 22:48

Tesla в 2019 г. увеличила поставки электромобилей на 50%, оправдав свой прогноз

Американская Tesla Inc. в четвертом квартале увеличила поставки дилерам до 112 тыс. электромобилей по сравнению с 97 тыс. в предыдущие три месяца и 104,891 тыс. за тот же период 2018 года, свидетельствуют предварительные данные.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в том числе в октябре-декабре поставки Model 3 составили 92,55 тыс., Model S и Model X - 19,45 тыс.

При этом компания выпустила 104,891 тыс. электромобилей (в третьем квартале - 96,155 тыс.), включая 86,958 тыс. Model 3, а также 17,933 тыс. Model S и Model X.

В целом за 2019 год Tesla поставила 367,5 тыс. машин, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года. Таким образом, компания уложилась в свой прогноз, составлявший 360-400 тыс.

Также в пресс-релизе говорится, что Tesla выпустила уже около 1 тыс. автомобилей на заводе Gigafactory 3 в Шанхае. Строительство этого предприятия стартовало в январе 2019 года, оно было возведено менее чем за десять месяцев. В результате компания приступила к производству с опережением графика.

Ранее сообщалось, что первоначально завод будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое. Это первое предприятие Tesla за пределами США.

Котировки акций Tesla подскочили по итогам торгов в пятницу на 3%.

За последние три месяца капитализация компании выросла на 84,6% и за год - на 43,3%. Для сравнения, значение фондового индекса Standard & Poors 500 повысилось соответственно на 11,9% и на 33,1% в эти периоды.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]