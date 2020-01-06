Азиатские рынки акций падают на фоне снижения интереса к рискованным активам

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в понедельник на фоне снижения аппетита инвесторов к риску в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 1,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет менее 0,1%.

Мировые фондовые рынки упали в прошлую пятницу после того, как стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации, проведенной военными силами США. Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

В минувшие выходные Иран и США обменялись угрозами, и в воскресенье Трамп пригрозил Тегерану "непропорциональными" ответными мерами, если он предпримет атаки против американских объектов. Трамп также пообещал небывалые санкции Ираку, парламент которого в воскресенье принял резолюцию, требующую от правительства принятия мер для вывода иностранных войск с иракской территории.

"Автоматический уход инвесторов от рисков в ответ на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, возможно, является чрезмерно острой реакцией", - отмечает аналитик по азиатским рынкам в AxiTrader Стивен Иннес.

"Дальнейшее хеджирование рисков будет зависеть от степени нарастания конфликта", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные из Китая, обнародованные в понедельник, указали на некоторое ослабление темпов роста деловой активности в сфере услуг. PMI сферы услуг, рассчитываемые Caixin China, в прошлом месяце снизился до 52,5 пункта с ноябрьских 53,5 пункта - максимального уровня за семь месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся росте активности в секторе.

Акции японских автопроизводителей подешевели в понедельник: стоимость бумаг Toyota опустилась на 1,9%, Honda - почти на 3%.

Тем временем, акции компаний оборонного сектора выросли в цене. Бумаги производителя оружия Ishikawa Seisakusho подорожали на 22%, производителя авиационных бомб Hosoya Pyro-Engineering - на 15%.

Котировки акций нефтекомпаний дорожают вслед за продолжающимся ростом цен на нефть. Бумаги китайских PetroChina и CNOOC подскочили соответственно на 3,7% и 3,3%, австралийских Beach Energy и Oil Search - на 2,7% и 2,4%.