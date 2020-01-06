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ТЭК 06.01.2020 20:39

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ, поступило 26,5 тыс. тонн - "Белнефтехим"

Поставка нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" возобновлена, на предприятие с вечера 4 января поступило 26,5 тыс. тонн сырья, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Нефть из России поступает на ОАО "Нафтан", после возобновления поставок с 17 часов 4 января на предприятие поступило 26,5 тыс. тонн нефтяного сырья. НПЗ сохраняет минимальную загрузку", - сказал представитель пресс-службы.

Между тем поставки нефтяного сырья на второй белорусский НПЗ - в Мозыре (Гомельская область) - пока не начаты, отметил представитель концерна.

Как сообщалось, 4 января вечером концерн "Белнефтехим" сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ, которые были прекращены с 1 января 2020 года из-за отсутствия контрактов с российскими НК.

Заместитель председателя белорусского концерна Владимир Сизов отмечал, что в январе ожидается поставка из РФ 650 тыс. тонн нефти (около 40% традиционного объема поставок в среднем за месяц - ИФ).

"Для материализации договоренностей необходимо, чтобы нефтяные компании подтвердили, что могут передать этот ресурс для поставки на территорию Беларуси. Мы договорились, что такие технические возможности есть, сейчас идет работа по подтверждению, что этот объем будет выкуплен у нефтяных компаний для поставки именно в Беларусь", - добавил Сизов.

Как сообщалось, с 1 января российские нефтекомпании прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из РФ в Белоруссию составляет 83% от мировой цены на нефть.

В связи с отсутствием импорта нефти Белоруссия с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов. По словам Сизова, экспорт планируется возобновить к концу января.

В субботу "Белнефтехим" сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По данным концерна, "объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года". Позднее концерн сообщил, что прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена.

По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ "Нафтан" и Мозырский НПЗ готовы начать две российские компании: "Русснефть" и "Нефтиса" (входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева). В "Транснефти" подтвердили, что монополия получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПЕРЕРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]