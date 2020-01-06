Самолет Buta Airways вернулся из Астрахани в Баку по причине густого тумана

Самолет авиакомпании Buta Airways, летевший в понедельник из Баку в Астрахань, вынужден был вернуться обратно в Баку, сообщает пресс-служба авиакомпании.





“Самолет, летевший авиарейсом “Баку-Астрахань” J2-9235, не смог сделать посадку в Астрахани ввиду густого тумана в аэропорту”, - отмечено в сообщении.





Согласно информации, самолет удачно приземлился в бакинском аэропорту.





Как сообщили в Buta Airways, самолет возобновит полет после улучшения погодных условий в Астрахани.





Х.Насирзаде