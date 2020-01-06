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Происшествия 06.01.2020 13:09

Самолет Buta Airways вернулся из Астрахани в Баку по причине густого тумана

Самолет авиакомпании Buta Airways, летевший в понедельник из Баку в Астрахань, вынужден был вернуться обратно в Баку, сообщает пресс-служба авиакомпании.


“Самолет, летевший авиарейсом “Баку-Астрахань” J2-9235, не смог сделать посадку в Астрахани ввиду густого тумана в аэропорту”, - отмечено в сообщении.


Согласно информации, самолет удачно приземлился в бакинском аэропорту.


Как сообщили в Buta Airways, самолет возобновит полет после улучшения погодных условий в Астрахани.


Х.Насирзаде


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АСТРАХАНЬ, САМОЛЕТ, ТУМАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]