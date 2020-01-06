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Регион 06.01.2020 20:30

Шойгу обсудил по телефону с шефом национальной разведки Турции возможные совместные действия по деэскалации на Ближнем Востоке

Возможные совместные действия по снижению напряженности на Ближнем Востоке обсуждались в ходе телефонного разговора министра обороны РФ Сергея Шойгу и директора национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Разговор состоялся вечером 5 января.

Ранее в этот день турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция приступила к переброске военнослужащих в Ливию.

"Задачей наших военных будет обеспечение координации и создание операционного центра", - приводит его слова Bloomberg.

Как сообщалось, Турция согласилась направить в Ливию своих военных, чтобы помочь признанному ООН правительству сдержать наступление на Триполи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после ликвидации американскими военными 3 января в районе аэропорта Багдада главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани.

Операция по его устранению была проведена в Ираке по указанию президента США Дональда Трампа.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

5 января Трамп заявил, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

Вечером того же дня Иран заявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

"Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы", - говорится в распространенном заявлении правительства страны.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, ТУРЦИЯ, НАЦРАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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