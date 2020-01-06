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Дальнее зарубежье 06.01.2020 21:10

ЕС стремится содействовать деэскалации на Ближнем Востоке - представитель Борреля

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель взаимодействует со всеми необходимыми партнерами, чтобы содействовать деэскалации на Ближнем Востоке, заявил его пресс-секретарь Петер Стано.

"Эта эскалация не служит ничьим интересам и не выгодна никому. Она будет только способствовать напряженности и дополнительному насилию в регионе и еще большим страданиям населения, которое в нем проживает", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Руководитель пресс-службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер при этом добавил: "Председатель (Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ИФ) поддерживала тесный контакт с высоким представителем и опубликует сегодня во второй половине дня свое заявление (по событиям в регионе - ИФ)".

В ответ на вопрос о возможных контактах Брюсселя с администрацией США и реакции ЕС на угрозы президента Дональда Трампа атаковать Иран, включая его объекты культуры, Стано отметил: "Европейский союз и особенно его высокий представитель (по иностранным делам - ИФ) концентрируют внимание на деэскалации. Часть нашего сигнала также о том, что нам особо дорого, что находится в центре внешней политики и наших усилий - о многосторонности. Высокий представитель обращается ко всем необходимым и заинтересованным партнерам".

"Я не буду здесь перечислять все состоявшиеся телефонные разговоры. Прошел ряд бесед, усилия продолжаются по многочисленным направлениям и на разных уровнях. Конечная цель - остановить эскалацию насилия", - сказал представитель Борреля.

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Тэги: ЕС, БЛИЖВОСТОК, ДЕЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]