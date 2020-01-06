ЕС стремится содействовать деэскалации на Ближнем Востоке - представитель Борреля

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель взаимодействует со всеми необходимыми партнерами, чтобы содействовать деэскалации на Ближнем Востоке, заявил его пресс-секретарь Петер Стано.
"Эта эскалация не служит ничьим интересам и не выгодна никому. Она будет только способствовать напряженности и дополнительному насилию в регионе и еще большим страданиям населения, которое в нем проживает", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Руководитель пресс-службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер при этом добавил: "Председатель (Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ИФ) поддерживала тесный контакт с высоким представителем и опубликует сегодня во второй половине дня свое заявление (по событиям в регионе - ИФ)".
В ответ на вопрос о возможных контактах Брюсселя с администрацией США и реакции ЕС на угрозы президента Дональда Трампа атаковать Иран, включая его объекты культуры, Стано отметил: "Европейский союз и особенно его высокий представитель (по иностранным делам - ИФ) концентрируют внимание на деэскалации. Часть нашего сигнала также о том, что нам особо дорого, что находится в центре внешней политики и наших усилий - о многосторонности. Высокий представитель обращается ко всем необходимым и заинтересованным партнерам".
"Я не буду здесь перечислять все состоявшиеся телефонные разговоры. Прошел ряд бесед, усилия продолжаются по многочисленным направлениям и на разных уровнях. Конечная цель - остановить эскалацию насилия", - сказал представитель Борреля.
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