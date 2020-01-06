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Дальнее зарубежье 06.01.2020 21:30

Россия предостерегает стороны конфликта в Венесуэле от насилия и провокаций - МИД РФ

Стороны конфликта в Венесуэле должны воздержаться от разжигания конфронтации и должны сообща решать проблемы страны, заявляют в МИД РФ.

"Предостерегаем стороны от неправомерных насильственных действий и провокаций, разжигания конфронтации и создания атмосферы хаоса. Призываем ответственных участников международного сообщества всемерно содействовать национальному диалогу в Венесуэле в целях скорейшей нормализации обстановки, дальнейшего демократического развития этой страны", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

Как напомнили в МИД, 5 января в Венесуэле состоялась предусмотренная законодательством плановая передача ротационного председательства в Национальной ассамблее, в результате которой ее возглавил представитель оппозиции Луис Парра. "Рассматриваем избрание нового руководства парламента как результат легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле", - отмечают в Москве.

"Вчерашние события в Венесуэле наглядно подтверждают востребованность диалога между различными политическими силами этой страны в интересах преодоления разногласий самими венесуэльцами без деструктивного вмешательства извне, восстановления внутреннего порядка, нормального функционирования всех ветвей власти и поиска решений насущных проблем, что отвечает чаяниям венесуэльского народа", - подчеркнули в МИД.

"Радикальная часть оппозиции, дискредитировавшая себя громкими скандалами, связанными в том числе с присвоением денежных средств иностранного происхождения, в который раз продемонстрировала свою несостоятельность. Нынешняя ситуация в Национальной ассамблее не оставляет никаких сомнений на этот счет. Оркеструемые внешними силами неуклюжие попытки внесения раскола и создания иллюзии двоевластия, теперь уже внутри парламента Венесуэлы, обречены", - добавили в ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ВЕНЕСУЭЛА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]