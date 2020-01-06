Фондовый рынок США открыл торги снижением индексов на 0,4-0,6%

Американские фондовые индексы теряют 0,4-0,6% при открытии торгов в понедельник, продолжив снижение, наблюдавшееся на прошлой неделе.
В минувшую пятницу индексы снизились максимальными темпами с начала декабря на фоне опасений возникновения нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада.
НАТО приостанавливает миссию по обучению иракских военных ради безопасности своего персонала - генсек
Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется около $69,3 за баррель
Снижение индексов США в пятницу было максимальным за 4 недели
ОАЭ начнут выдавать многократные туристические визы на пять лет
Карлос Гон сбежал от японского правосудия, усомнившись в его справедливости
Хоакин Феникс стал обладателем "Золотого глобуса" за роль Джокера
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Будут проведены специальные заседания Еврокомиссии и Совета ЕС по ситуации вокруг Ирака и Ирана - глава ЕК
Новый конфликт на Ближнем Востоке никому невыгоден, Иран должен воздержаться от провокаций - Столтенберг
Болтон не против дать показания в сенате США на слушаниях по объявлению импичмента Трампу
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г