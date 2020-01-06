Фондовый рынок США открыл торги снижением индексов на 0,4-0,6%

Американские фондовые индексы теряют 0,4-0,6% при открытии торгов в понедельник, продолжив снижение, наблюдавшееся на прошлой неделе.

В минувшую пятницу индексы снизились максимальными темпами с начала декабря на фоне опасений возникновения нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада.