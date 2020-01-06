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Финансы 06.01.2020 22:10

Фондовый рынок США открыл торги снижением индексов на 0,4-0,6%

Американские фондовые индексы теряют 0,4-0,6% при открытии торгов в понедельник, продолжив снижение, наблюдавшееся на прошлой неделе.

В минувшую пятницу индексы снизились максимальными темпами с начала декабря на фоне опасений возникновения нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АКЦИИ, ТОРГИ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]