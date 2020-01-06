Миллионы людей в Тегеране приняли участие в траурной церемонии, посвященной памяти генерала Сулеймани

Многомиллионная траурная процессия прошла в понедельник по улицам Тегерана в память об убитом иранском генерале Касеме Сулеймани.

Иранское телевидение демонстрирует кадры с воздуха, на которых запечатлены улицы, заполненные огромным количеством людей с портретами генерала, черными траурными флагами и красными стягами, символизирующими в шиизме неотвратимость мести.

На церемонию в Тегеран, в частности, прибыли заместитель лидера движения "Хезболла" Наим Касем, глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Ханийе, командующий иракским шиитским ополчением "Харакат ан-Нуджаба" шейх Акрам Кааби.

В церемонии приняли участие и представители дипломатических корпусов ряда иностранных государств.

Фотографии с этой церемонии опубликовал в своем твиттере глава МИД Ирана Джавад Зариф.

""Видели ли вы когда-нибудь в своей жизни такое море людей, Дональд Трамп? Вы все еще слушаете лицедеев, которые дают вам советы по нашему региону? Вы все еще думаете, что можете сломить волю этого великого народа? Конец злобного присутствия США в западной Азии начался", - написал Зариф.

Выступая перед собравшимися, дочь генерала Зейнаб Сулеймани сказала: "Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут жить в ожидании смерти их детей".

"США должны осознавать, что убийство Сулеймани приведет к пробуждению региона. Враги все еще боятся погибшего Сулеймани", - отметила она.

Ранее в понедельник руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи совершил погребальный намаз в память генерала Сулеймани, церемония прошла в тегеранском университете. Читая погребальную молитву, Хаменеи не мог сдержать слез.

Сулеймани будет похоронен во вторник в его родном городе Кермане.

О гибели Сулеймани в Багдаде стало известно в пятницу, 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позже аятолла Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.