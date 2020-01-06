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Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт - СМИ

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара в понедельник вошли в город-порт Сирт, сообщает интернет-портал итальянской газеты "Стампа" со ссылкой на арабскую информационную службу "аль-Хадат".

"Подразделения сил правительства (правительства национального согласия) выходят из Сирта, Ливийская национальная армия входит в город", - приводит издание сообщение корреспондента "аль-Хадат" с места событий.

По его данным, "флот ЛНА контролирует порт Сирта".

Кроме того, под контролем ЛНА находится и военная база к востоку от города.

Отмечается, что силы Хафтара уже заняли значительную часть города.

Бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи родился неподалеку от Сирта. В окрестностях города он был и убит в 2011 году повстанцами.

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Тэги: ЛИВИЯ, ХАФТАР, СИРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]