РФ и КНР не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Ираке - постпредство США

США обвинили Россию и Китай в блокировке заявление Совета Безопасности ООН, в котором предлагалось осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.
"Мы ценим заявления 27 стран-членов ООН, которые выступили против спланированного Ираном нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря. (. . .) Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН из-за того, что два постоянных члена - Россия и Китай - не позволили выпустить заявление", - говорится в комментарии постпредства США при ООН, размещенном на сайте.
Отмечается, что Россия и Китай своими действиями "ставят под сомнение авторитет Совета".
"Как мы уже продемонстрировали, мы не потерпим нападений на американский персонал и собственность США и решительно отреагируем на них, чтобы защитить наши интересы, граждан и союзников", - подчеркивается в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что "на протяжении последних 5-6 лет США неоднократно блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран".
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