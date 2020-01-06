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Столтенберг: решение об уничтожении Сулеймани США принимали самостоятельно - без НАТО

США приняли решение о ликвидации командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани самостоятельно - без НАТО и коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство", заявил в понедельник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ и НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг пояснил, что в понедельник американская сторона предоставила союзникам по НАТО пояснения по поводу того, почему Вашингтон решил ликвидировать Сулеймани. Подробностей этой информации генсек раскрывать не стал.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как в альянсе отнеслись к убийству иранского генерала, Столтенберг подчеркнул, что все члены альянса обеспокоены действиями Ирана на Ближнем Востоке и иранской ракетной программой. Кроме того, все в НАТО согласны, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию.

Сулеймани был убит 3 января в ходе американской спецоперации близ Багдада.

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Тэги: НАТО, США, СУЛЕЙМАНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]