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Дальнее зарубежье 06.01.2020 22:44

Демократы в конгрессе США добиваются от Трампа рассекречивания обстоятельств ликвидации Сулеймани

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер и его однопартиец, замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента США Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по устранению командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

"Мы пишем вам, чтобы попросить незамедлительно и полностью рассекретить уведомление о военных полномочиях от 4 января 2020 года. Это уведомление вы передали в конгресс после военной операции США против командующего силами "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани", - говорится в письме сенаторов, текст которого Шумер разместил в своем твиттере.

Авторы письма поясняют, что рядовым американцам важно знать, почему власти приняли данное решение, а "полностью засекреченное уведомление просто-напросто не подходит для демократического общества".

Администрация Трампа ранее в январе передала в конгресс уведомление. Однако почти вся содержащаяся в нем информация - секретная и не подлежит разглашению.

Сулеймани погиб в начале января во время американской спецоперации близ Багдада.

Почти все конгрессмены-республиканцы поддержали решение Трампа об устранении Сулеймани. Демократы, наоборот, сочли это серьезной ошибкой.

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Тэги: США, ДЕМОКРАТЫ, СУЛЕЙМАНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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