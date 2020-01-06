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Дальнее зарубежье 06.01.2020 22:56

Болтон не против дать показания в сенате США на слушаниях по объявлению импичмента Трампу

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявил в понедельник, что согласен дать показания в сенате на слушаниях по вопросу об импичменте президенту страны Дональду Трампу в случае, если получит соответствующую повестку.

"Я пришел к выводу, что если сенат направит мне повестку, то я готов дать показания", - говорится в заявлении Болтона, текст которого поступил американским СМИ.

В конце 2019 года палата представителей, большинство членов которой - демократы, объявила импичмент Трампу. По мнению демократов, Трамп превысил полномочия, когда попросил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, в палате представителей пришли к выводу, что Трамп препятствовал проведению расследования данного дела в конгрессе.

Теперь сенату предстоит определить, действительно ли президент Трамп должен покинуть свой пост. Большинство в сенате удерживает республиканская партия, и ни один из республиканцев не выражал готовность голосовать за импичмент.

Болтон проработал советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. Болтон считается "ястребом" в том, что касается внешней политики. В частности, он известен крайне жестким подходом к решению иранской и северокорейской проблем.

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Тэги: США, ТРАМП, ИМПИЧМЕНТ, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]