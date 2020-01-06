Болтон не против дать показания в сенате США на слушаниях по объявлению импичмента Трампу

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявил в понедельник, что согласен дать показания в сенате на слушаниях по вопросу об импичменте президенту страны Дональду Трампу в случае, если получит соответствующую повестку.
"Я пришел к выводу, что если сенат направит мне повестку, то я готов дать показания", - говорится в заявлении Болтона, текст которого поступил американским СМИ.
В конце 2019 года палата представителей, большинство членов которой - демократы, объявила импичмент Трампу. По мнению демократов, Трамп превысил полномочия, когда попросил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, в палате представителей пришли к выводу, что Трамп препятствовал проведению расследования данного дела в конгрессе.
Теперь сенату предстоит определить, действительно ли президент Трамп должен покинуть свой пост. Большинство в сенате удерживает республиканская партия, и ни один из республиканцев не выражал готовность голосовать за импичмент.
Болтон проработал советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. Болтон считается "ястребом" в том, что касается внешней политики. В частности, он известен крайне жестким подходом к решению иранской и северокорейской проблем.
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