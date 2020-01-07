Помпео обсудил с Зеленским ситуацию на Ближнем Востоке - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает госдеп.
"Госсекретарь Майк Помпео поговорил сегодня с президентом Украины, чтобы обсудить перенос на более поздний срок своего визита на Украину. Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь высоко оценил решение Украины осудить нападение на посольство США в Багдаде", - говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.
В нем указывается, что Помпео в очередной раз "заявил о решительной поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он заявил о готовности США к долгосрочному стратегическому партнерству".
Планировалось, что Помпео посетит Украину в начале января. Однако визит был перенесен из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, в частности - в Ираке.
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