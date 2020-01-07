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СНГ 07.01.2020 10:22

Помпео обсудил с Зеленским ситуацию на Ближнем Востоке - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Майк Помпео поговорил сегодня с президентом Украины, чтобы обсудить перенос на более поздний срок своего визита на Украину. Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь высоко оценил решение Украины осудить нападение на посольство США в Багдаде", - говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.

В нем указывается, что Помпео в очередной раз "заявил о решительной поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он заявил о готовности США к долгосрочному стратегическому партнерству".

Планировалось, что Помпео посетит Украину в начале января. Однако визит был перенесен из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, в частности - в Ираке.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]