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Дальнее зарубежье 07.01.2020 09:43

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Папуа - Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Новогвинейского моря в проливе Витязь в 141 км севернее города Лаэ (Папуа - Новая Гвинея), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:38 во вторник землетрясения имел координаты -5.45 градуса южной широты и 147.10 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное".

Пролив, разделяющий вулканический остров Лонг-Айленд и Новую Гвинею получил название в честь российского корвета "Витязь", который разведал его в 1872 году.

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Тэги: ПАПУА/НОВГВИНЕЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]