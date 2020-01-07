Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Папуа - Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Новогвинейского моря в проливе Витязь в 141 км севернее города Лаэ (Папуа - Новая Гвинея), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:38 во вторник землетрясения имел координаты -5.45 градуса южной широты и 147.10 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное".

Пролив, разделяющий вулканический остров Лонг-Айленд и Новую Гвинею получил название в честь российского корвета "Витязь", который разведал его в 1872 году.