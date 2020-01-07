Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Папуа - Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Новогвинейского моря в проливе Витязь в 141 км севернее города Лаэ (Папуа - Новая Гвинея), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:38 во вторник землетрясения имел координаты -5.45 градуса южной широты и 147.10 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное".
Пролив, разделяющий вулканический остров Лонг-Айленд и Новую Гвинею получил название в честь российского корвета "Витязь", который разведал его в 1872 году.
Сеть Домов Азербайджана за рубежом в 2020г достигнет 10 точек
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
НАТО приостанавливает миссию по обучению иракских военных ради безопасности своего персонала - генсек
ЦБ Азербайджана на первом в 2020г депозитном аукционе привлек 150 млн манатов при предложении в 909 млн манатов
Evrodizayn стала техконсультантом Минфина Азербайджана
Проектирование ЛЭП длиной более 15 км и мощностью свыше 220 КВ должно подлежать экологической экспертизе
ОАЭ начнут выдавать многократные туристические визы на пять лет
Карлос Гон сбежал от японского правосудия, усомнившись в его справедливости
Хоакин Феникс стал обладателем "Золотого глобуса" за роль Джокера
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г