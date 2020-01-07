Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 7 января ЦБА установил 1,9025 манат/1EUR (30 декабря – 1,9035 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 января установил 0,0275 манат/1RUB (30 декабря – 0,0274 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков