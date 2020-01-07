США привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Белоруссии - Помпео

О решительной поддержке Соединенными Штатами суверенитета и независимости Белоруссии заявил в телефонной беседе с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем госсекретарь США Майк Помпео.

"Госсекретарь Помпео подтвердил твердые обязательства США в области поддержки суверенитета и территориальной целостности Белоруссии, а также подчеркнул укрепление двусторонних отношений между странами", - говорится в сообщении американского госдепартамента, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ираке и госсекретарь "высоко оценил поддержку Белоруссией осуждения атаки на посольство США в Багдаде".

Как сообщил МИД Белоруссии, в беседе стороны обсудили ситуацию в ближневосточном регионе.

"Макей выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств", - говорится в сообщении.

Глава МИД Белоруссии также заявил, что "белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности" в ближневосточном регионе.

Помпео пояснил причины переноса срока своего визита в Белоруссию, ранее намечавшегося на 4 января. С белорусской стороны подтверждена готовность принять госсекретаря во взаимоприемлемые даты.