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СНГ 07.01.2020 10:08

США привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Белоруссии - Помпео

О решительной поддержке Соединенными Штатами суверенитета и независимости Белоруссии заявил в телефонной беседе с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем госсекретарь США Майк Помпео.

"Госсекретарь Помпео подтвердил твердые обязательства США в области поддержки суверенитета и территориальной целостности Белоруссии, а также подчеркнул укрепление двусторонних отношений между странами", - говорится в сообщении американского госдепартамента, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ираке и госсекретарь "высоко оценил поддержку Белоруссией осуждения атаки на посольство США в Багдаде".

Как сообщил МИД Белоруссии, в беседе стороны обсудили ситуацию в ближневосточном регионе.

"Макей выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств", - говорится в сообщении.

Глава МИД Белоруссии также заявил, что "белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности" в ближневосточном регионе.

Помпео пояснил причины переноса срока своего визита в Белоруссию, ранее намечавшегося на 4 января. С белорусской стороны подтверждена готовность принять госсекретаря во взаимоприемлемые даты.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, БЕЛОРУССИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]