Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9025 RUR   0.0275 GBR   2.2392 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Регион 07.01.2020 09:45

Шеф Пентагона подтвердил готовность к нанесению ударов по культурным объектам Ирана в случае вооруженного конфликта

Министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что в случае вооруженного конфликта с Ираном США могут нанести удары по иранским объектам культурного наследия, о чем ранее заявил президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты "будут следовать законам военного времени", сказал он журналистам, отвечая на вопросы, касающиеся соответствующего заявления Трампа.

В ответ на вопросы о том, как это сочетается с международными законами, которые запрещают назначать целями ударов объекты культуры, Эспер повторил: "Таковы законы военного времени".

Как пишет издание Washington Post, Эспер пояснил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы к любым непредвиденным обстоятельствам в отношении Ирана, и что послание Тегерану заключается в том, что "мяч остается на его стороне".

Газета напоминает, что американское минобороны приказало десантным подразделениям общей численностью около 4,5 тыс. человек быть в состоянии готовности к поддержке операций на Ближнем Востоке, о чем в понедельник сообщил представитель Пентагона после того, как Иран обещал отомстить за гибель своего видного военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации США в Ираке.

Как сообщалось, Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

"Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это не сработает", - сказал он журналистам на борту самолета, возвращаясь в Вашингтон из Флориды, где проводил отпуск.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в связи с этим, что "нападение на культурные объекты - это военное преступление".

По его словам, "конец зловещего присутствия США в Западной Азии уже начался".

Вместе с тем, как заявил на брифинге представитель МИД ИРИ Аббас Мусави, меры, которые примет Иран в качестве ответа на гибель Сулеймани, заставят Вашингтон пожалеть о содеянном, но не приведут к войне.

Он отметил, что Тегеран "не стремится к развязыванию войны с Соединенными Штатами", однако готов отреагировать на любую обстановку.

В пятницу минувшей недели стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, ИРАН, НАСЛЕДИЕ


Похожие новости


Глава Пентагона ожидает дальнейших иранских провокаций против США в Ираке Трамп видит вызовы для США со стороны России и Китая - министр обороны Шеф Пентагона подтвердил намерения США контролировать нефтяные месторождения в Сирии США не хотят конфликта с Ираном - Эспер Шеф Пентагона обеспокоен сближением Турции с Россией Шеф Пентагона приехал в Ирак с необъявленным визитом - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]