Шеф Пентагона подтвердил готовность к нанесению ударов по культурным объектам Ирана в случае вооруженного конфликта

Министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что в случае вооруженного конфликта с Ираном США могут нанести удары по иранским объектам культурного наследия, о чем ранее заявил президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты "будут следовать законам военного времени", сказал он журналистам, отвечая на вопросы, касающиеся соответствующего заявления Трампа.

В ответ на вопросы о том, как это сочетается с международными законами, которые запрещают назначать целями ударов объекты культуры, Эспер повторил: "Таковы законы военного времени".

Как пишет издание Washington Post, Эспер пояснил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы к любым непредвиденным обстоятельствам в отношении Ирана, и что послание Тегерану заключается в том, что "мяч остается на его стороне".

Газета напоминает, что американское минобороны приказало десантным подразделениям общей численностью около 4,5 тыс. человек быть в состоянии готовности к поддержке операций на Ближнем Востоке, о чем в понедельник сообщил представитель Пентагона после того, как Иран обещал отомстить за гибель своего видного военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации США в Ираке.

Как сообщалось, Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

"Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это не сработает", - сказал он журналистам на борту самолета, возвращаясь в Вашингтон из Флориды, где проводил отпуск.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в связи с этим, что "нападение на культурные объекты - это военное преступление".

По его словам, "конец зловещего присутствия США в Западной Азии уже начался".

Вместе с тем, как заявил на брифинге представитель МИД ИРИ Аббас Мусави, меры, которые примет Иран в качестве ответа на гибель Сулеймани, заставят Вашингтон пожалеть о содеянном, но не приведут к войне.

Он отметил, что Тегеран "не стремится к развязыванию войны с Соединенными Штатами", однако готов отреагировать на любую обстановку.

В пятницу минувшей недели стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.