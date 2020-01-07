Azerbaijan Rigs отбирает юридических и налоговых консультантов

ООО «Azerbaijan Rigs» отбирает компании по оказанию юридических услуг и налоговых консультаций, отмечается в объявлении Azerbaijan Rigs.
Отбор проводится посредством двух тендеров. В них могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Стоимость участия в каждом тендере составляет 50 манатов.
По условиям тендеров, юридические услуги и налоговые консультации должны оказываться Azerbaijan Rigs в течение 2020 года.
Тендерные предложения компания принимаются до 12:00 19 февраля 2020 года.
Тендерная процедура состоится 20 февраля в 10:00.
В ООО Azerbaijan Rigs 90% долевого участия принадлежит Госнефтефонду Азербайджана, 10% - компании SOCAR.
Б.Рустамбеков
Сеть Домов Азербайджана за рубежом в 2020г достигнет 10 точек
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
НАТО приостанавливает миссию по обучению иракских военных ради безопасности своего персонала - генсек
ОАЭ начнут выдавать многократные туристические визы на пять лет
Карлос Гон сбежал от японского правосудия, усомнившись в его справедливости
Хоакин Феникс стал обладателем "Золотого глобуса" за роль Джокера
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Иранцы прощаются с генералом Сулеймани в его родном городе
Парламент Ирана принял законопроект, называющий все ВС США террористическими
Путин поздравил православных христиан, празднующих Рождество
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г