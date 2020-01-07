Azerbaijan Rigs отбирает юридических и налоговых консультантов

ООО «Azerbaijan Rigs» отбирает компании по оказанию юридических услуг и налоговых консультаций, отмечается в объявлении Azerbaijan Rigs.

Отбор проводится посредством двух тендеров. В них могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Стоимость участия в каждом тендере составляет 50 манатов.

По условиям тендеров, юридические услуги и налоговые консультации должны оказываться Azerbaijan Rigs в течение 2020 года.

Тендерные предложения компания принимаются до 12:00 19 февраля 2020 года.

Тендерная процедура состоится 20 февраля в 10:00.

В ООО Azerbaijan Rigs 90% долевого участия принадлежит Госнефтефонду Азербайджана, 10% - компании SOCAR.

Б.Рустамбеков