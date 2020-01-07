Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9025 RUR   0.0275 GBR   2.2392 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 07.01.2020 09:54

Azerbaijan Rigs отбирает юридических и налоговых консультантов

ООО «Azerbaijan Rigs» отбирает компании по оказанию юридических услуг и налоговых консультаций, отмечается в объявлении Azerbaijan Rigs.

Отбор проводится посредством двух тендеров. В них могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Стоимость участия в каждом тендере составляет 50 манатов.

По условиям тендеров, юридические услуги и налоговые консультации должны оказываться Azerbaijan Rigs в течение 2020 года.

Тендерные предложения компания принимаются до 12:00 19 февраля 2020 года.

Тендерная процедура состоится 20 февраля в 10:00.

В ООО Azerbaijan Rigs 90% долевого участия принадлежит Госнефтефонду Азербайджана, 10% - компании SOCAR.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОМПАНИЯ, УСЛУГИ, ОТБОР


Похожие новости


BakuBus выбрала PASHA Sigorta страховщиком ряда услуг Silk Way Helicopter Services расширила спектр услуг в нефтегазовом секторе LUKOIL–Azerbaijan отбирает компанию для техобслуживания и ремонта объектов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]