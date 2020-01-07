Сеть Домов Азербайджана за рубежом в 2020г достигнет 10 точек

За рубежом в 2020 году планируется открытие восьми «Домов Азербайджана», сообщил председательГосударственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

«В 2019 году первые два «Дома Азербайджана» были открыты в Германии – в Берлине и Кельне. В 2020 году планируется открытие 8 таких домов. В целом, планируется, что такие дома появятся в Венгрии, Испании, Италии, Бельгии, Польше, Украине, Грузии и Турции», отметил Мурадов в своей статье, опубликованной в официальной печати.

Он подчеркнул, что открытие этих домов играет важную роль в организации и сплоченности азербайджанцев, проживающих за рубежом.

Мурадов выразил надежду на принятие в 2020 году в парламенте закона «О соотечественниках», что «создаст правила оказания социальной поддержки малоимущим азербайджанцам, проживающим за рубежом».

Кроме того, глава комитета добавил, что в этом году ожидается проведение многочисленных культурных проектов в США и России.

Х.Насирзаде