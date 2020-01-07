Путин поздравил православных христиан, празднующих Рождество

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
"В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости", - говорится в поздравлении.
Отмечается, что огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении нашего исторического, культурного наследия, в воспитании молодежи играют Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания.
"Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.
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